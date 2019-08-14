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Названа средняя сумма выплат водителям в России по европротоколу

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Фото: ТАСС/Дмитрий Серебряков
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В России средняя сумма выплат водителям по европротоколу за первые семь месяцев 2019 года составила 31 тыс. рублей, рассказали «Известиям» в Российском союзе автостраховщиков (РСА).

При этом всего с 1 января по 31 июля в страховые компании обратились 64,2 тыс. раз за выплатами в результате ДТП, оформленных по упрощенной процедуре. В общей сложности за это время водители получили в авариях, оформленных по европротоколу, 14,7 млрд рублей.

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В РСА напомнили, что для правильного оформления аварии по европротоколу, извещение о ДТП необходимо заполнять полностью, без пропусков отдельных пунктов.

При этом ошибка при заполнении извещения о ДТП не станет критичной. В извещение можно будет внести исправление, заверенное подписями обоих участников ДТП, отметили в организации.

Особенное внимание следует уделить таким блокам, как обстоятельства аварии и разногласия участников ДТП в этой части. Эта информация крайне важна для страховщика при принятии решения о признании случая страховым, подчеркнули в РСА.

Согласно официальной статистике ГИБДД, за первое полугодие в России зарегистрировано 70,1 тыс. ДТП. В этих авариях погибли 6,7 тыс. человек, еще 90,1 тыс. человек получили ранения.

Ранее в июле в правительстве России одобрили концепцию суперсервиса по оформлению европротокола онлайн. Приложение позволит гражданам без участия сотрудников ГИБДД оформлять ДТП.

По мнению властей, запуск портала сократит время на оформление ДТП до 15 минут, а количество связанных с авариями пробок на дорогах станет меньше.

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