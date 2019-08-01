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Полисы для беспилотных машин могут создать в России

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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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Российские страховщики приступили к разработке специальных продуктов для беспилотных транспортных средств, в том числе автомобилей.

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Об этом «Известиям» сообщили несколько крупнейших игроков рынка. Цена полиса на первом этапе будет выше стоимости традиционных ОСАГО и каско, но постепенно может снизиться.

В пресс-службе «СОГАЗа» сказали «Известиям», что полисы будет целесообразно внедрять только после того, как в стране создадут детальную юридическую основу для их эксплуатации.

Действующие нормы страхования транспорта в стране не предусматривают какого-либо специального регулирования для беспилотных ТС, их нет также в ПДД, пояснили «Известиям» в пресс-службе Минфина.

При этом в министерстве не сомневаются, что новые продукты для страхования таких ТС «несомненно, появятся, являясь неотъемлемой частью конкуренции среди страховщиков».

Также в ближайшие годы, полагают в ведомстве, будут внесены соответствующие изменения в закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика».

Как отмечают эксперты и участники рынка, массовый продукт для беспилотных ТС стоит ждать не раньше 2030 года.

Подробнее — в материале «Известий»:

Чудо в каско: в России могут создать полисы для беспилотных машин

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