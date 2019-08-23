В Ижевске 17 человек попали в больницу в результате ДТП с автобусом

В ижевскую больницу доставили 17 человек в результате ДТП с участием автобуса. Об этом ТАСС 23 августа сообщили в пресс-службе УГИБДД по Удмуртии.

«На данный момент доставлены в медучреждение 17 человек. Пока не можем сказать, госпитализированы или отпущены. Среди них один ребенок 2013 года рождения», — рассказал собеседник агентства.

Ранее в этот же день сообщалось, что в Ижевске водитель автобуса «Нефаз», следовавшего по городскому маршруту № 21, врезался в опору наземного трубопровода. По уточнению госавтоинспекции, в салоне находились около 30 человек.