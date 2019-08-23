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Пассажирский автобус врезался в опору трубопровода в Ижевске

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Фото: ГУ МЧС РФ по Удмуртской Республике
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В Ижевске автобус врезался в опору наземного трубопровода, сообщили в пятницу, 23 августа, в ГИБДД России. В результате ДТП пострадали 15 человек.

«В 18:30 (17:30 мск) в Ижевске водитель автобуса «Нефаз», следовавшего по городскому маршруту №21, не справился с управлением и совершил наезд на опору воздушного трубопровода», — рассказали в ведомстве агентству «Интерфакс».

В госавтоинспекции уточнили, что в салоне автобуса находились порядка 30 человек.

22 августа сообщалось о ДТП с участием автобуса в Подмосковье. На 69-м км автодороги М-9 «Балтия» автобус съехал с проезжей части и опрокинулся, пострадали восемь человек.

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