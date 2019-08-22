Прямой эфир

Росстандарт проверит безопасность автобусов из-за большого числа ДТП

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Росстандарт начал комплексную проверку систем безопасности автобусов категорий М2 и М3 из-за большого числа ДТП. Отмечается, что данная работа проводится в рамках поручения российского правительства.

«Комплексные проверки проводятся в отношении систем и элементов пассивной и активной безопасности, в том числе с методами разрушающего контроля, включая опрокидывание автобуса», — цитирует сообщение Росстандарта ТАСС.

В организации напомнили, что 22 августа такое ДТП произошло на трассе М-9 «Балтия» в Подмосковье. В результате опрокидывания автобуса травмы получили восемь человек.

По предварительным данным, причиной ДТП могло стать то, что водитель уснул за рулем.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Восемь человек пострадали в результате опрокидывания автобуса в Подмосковье
Неизвестный захватил в заложники пассажиров автобуса в Рио-де-Жанейро

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019