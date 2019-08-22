Росстандарт проверит безопасность автобусов из-за большого числа ДТП

Росстандарт начал комплексную проверку систем безопасности автобусов категорий М2 и М3 из-за большого числа ДТП. Отмечается, что данная работа проводится в рамках поручения российского правительства.

«Комплексные проверки проводятся в отношении систем и элементов пассивной и активной безопасности, в том числе с методами разрушающего контроля, включая опрокидывание автобуса», — цитирует сообщение Росстандарта ТАСС.

В организации напомнили, что 22 августа такое ДТП произошло на трассе М-9 «Балтия» в Подмосковье. В результате опрокидывания автобуса травмы получили восемь человек.

По предварительным данным, причиной ДТП могло стать то, что водитель уснул за рулем.