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Восемь человек пострадали в результате опрокидывания автобуса в Подмосковье

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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В Московской области травмы в результате опрокидывания автобуса получили восемь человек. Об этом в четверг, 22 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на ГИБДД России.

«В 06:30 мск на 69-м километре автодороги М-9 «Балтия» водитель автобуса марки Golden Dragon совершил съезд с проезжей части дороги вправо по ходу движения с последующим опрокидыванием», — говорится в сообщении.

Причиной ДТП могло стать то, что водитель уснул за рулем.

Отмечается, что автобус следовал по маршруту Псков-Москва и перевозил 14 человек.

18 августа сообщалось, что в результате аварии с туристическим автобусом в Москве пострадали 29 человек. 19 из них госпитализированы. При этом водитель туристического автобуса, попавшего в ДТП на шоссе Энтузиастов в Москве, был 30 раз оштрафован за нарушение правил дорожного движения.

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