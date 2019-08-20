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Неизвестный захватил в заложники пассажиров автобуса в Рио-де-Жанейро

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Фото: globo.com
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Вооруженный мужчина взял в заложники пассажиров автобуса в бразильском городе Рио-де-Жанейро. Об этом во вторник, 20 августа, сообщает телеканал Globo.

Отмечается, что нападение на автобус произошло рано утром на мосту Рио-Нитерой протяженностью 13 км. Злоумышленник угрожает «залить автобус бензином».

По предварительным данным, нападавший является офицером военной полиции, с ним ведут переговоры сотрудники правоохранительных органов.

По оценке полиции, в автобусе находятся 18 человек, четверо в ходе переговоров были освобождены. Телеканал не уточнил, какие требования выдвигает преступник.

В июне сообщалось, что заключенный французской тюрьмы Конде-сюр-Сарт взял в заложники двух человек. Позже они были освобождены.

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