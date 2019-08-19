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Число пострадавших в ДТП с автобусом в Перми возросло до 34

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Фото: ТАСС/Карина Бурьян
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Число пострадавших в ДТП с автобусом в Перми увеличилось до 34 человек — медицинская помощь потребовалась еще одному ребенку. Об этом сообщили в минздраве региона 19 августа.

«По состоянию на 8:00 (6:00 мск) госпитализированы 34 пострадавших, из них 10 детей (девять в состоянии средней степени тяжести, один в тяжелом состоянии), 24 взрослых (у семи из них тяжелое состояние)», — рассказали в ведомстве агентству «РИА Новости».

Ранее было известно о 33 пострадавших. В результате аварии погибла женщина.

ДТП произошло днем 17 августа возле дома № 91 по улице Новогайвинской. В салоне автобуса находились 59 человек. Водитель не справился с управлением и въехал в стену. Накануне 39-летнего мужчину задержали. В момент аварии он был трезв. Перевозчика проверит прокуратура региона.

Возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств») и ч. 2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

18 августа в Москве туристический автобус врезался в фонарный столб. Пострадали 29 человек, 19 из них были госпитализированы.

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