Названа вероятная причина ДТП с тремя погибшими в Кузбассе

Причиной аварии в Кемеровской области с автомобилем и катком с тремя погибшими и одним пострадавшим, по предварительной версии, стало то, что водитель легковушки заснул за рулем. Об этом 23 августа сообщает телеканал «Звезда».

Авария произошла утром 23 августа на 43-м км трассы Ленинск–Кузнецкий – Прокопьевск – Новокузнецк. Автомобиль Toyota Rav 4 врезался в стоявший на обочине дорожный каток в Беловском районе, в результате чего погибли водитель и два из трех пассажиров легковушки. Третьего пассажира — 13-летнюю девочку — госпитализировали с травмами, уточняет телеканал «360».

Очевидцы опубликовали кадры с места аварии в социальных сетях. Правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося.