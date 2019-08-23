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Пьяный водитель протаранил машину ДПС в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Нетрезвый автомобилист на юге Москвы попытался скрыться от полицейских и протаранил машину ДПС.

Как сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД, инцидент произошел в ночь на пятницу, 23 августа, на улице Заречье.

«Водитель Lada проигнорировал требования сотрудника ДПС и попытался скрыться, в результате чего произошло столкновение его машины с автомобилем полиции», — приводит сообщение агентство городских новостей «Москва».

В результате инцидента пострадал пассажир Lada, полицейские травм не получили.

Водителя задержали. По предварительным данным, он находился в состоянии опьянения.

13 августа сообщалось, что пьяный водитель Hyundai протаранил «Газель» в Знаменском районе Тамбовской области.

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