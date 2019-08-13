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Пьяный водитель иномарки протаранил «Газель» в Тамбовской области и скрылся

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В Знаменском районе Тамбовской области Hyundai ix35 на обгоне задел «Газель» и скрылся. Грузовик съехал в кювет, водитель получил травмы.

Авария произошла в понедельник, 12 августа, на автодороге Р-22 «Каспий». Автомобиль Hyundai ix35 под управлением 52-летнего водителя выехал на встречку, чтобы обогнать «Газель» под управлением 37-летнего мужчины. Иномарка зацепила грузовик и скрылась.

От удара «ГАЗель» съехала на левую обочину в кювет. Водитель получил переломы ребер и ушиб грудной клетки. Он был доставлен в больницу, сообщает ИА «ОнлайнТамбов.ру».

Водителя Hyundai задержали сотрудники ГИБДД. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, на него был составлен административный протокол.

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