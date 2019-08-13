Два человека погибли в загоревшейся при ДТП машине в Курской области

В Курской области два человека погибли в результате ДТП. Автомобиль врезался в дерево и загорелся.

Авария произошла на трассе Курск–Льгов–Рыльск. По данным ГИБДД, 25-летний водитель автомобиля Mazda не справился с управлением, в результате чего иномарка вылетела за пределы проезжей части и врезалась в дерево. После аварии машина загорелась, сообщает «Курская правда».

24-летний пассажир автомобиля и водитель скончались на месте. По факту ДТП проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в крупном ДТП в Московской области погибли пять человек, в том числе двое детей. Грузовик столкнулся с легковым автомобилем на Рижском шоссе.