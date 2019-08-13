Прямой эфир

Два человека погибли в загоревшейся при ДТП машине в Курской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Курской области два человека погибли в результате ДТП. Автомобиль врезался в дерево и загорелся.

Авария произошла на трассе Курск–Льгов–Рыльск. По данным ГИБДД, 25-летний водитель автомобиля Mazda не справился с управлением, в результате чего иномарка вылетела за пределы проезжей части и врезалась в дерево. После аварии машина загорелась, сообщает «Курская правда».

24-летний пассажир автомобиля и водитель скончались на месте. По факту ДТП проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в крупном ДТП в Московской области погибли пять человек, в том числе двое детей. Грузовик столкнулся с легковым автомобилем на Рижском шоссе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Пять человек погибли в ДТП на трассе в Якутии
Возбуждено уголовное дело по факту ДТП на трассе М-9 «Балтия»

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017