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Пьяная женщина-водитель без прав погибла в ДТП в Астраханской области

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В Лиманском районе Астраханской области перевернулась легковая иномарка. Погибла женщина-водитель, у которой не было прав. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Авария произошла в воскресенье, 11 августа, на автодороге Астрахань – Кочубей – Кизляр – Махачкала. Автомобиль Opel Astra под управлением 39-летней женщины перевернулся. Водитель от полученных травм скончалась на месте, пишет «Астрахань-24».

Выяснилось, что погибшая не имела прав на вождение транспортом. В момент аварии она была пьяна, а автомобиль принадлежал ее знакомому, который находился на пассажирском месте. Он был пристегнут ремнем безопасности и не пострадал.

Владелец иномарки будет привлечен к административной ответственности за передачу управления машиной лицу без прав и в состоянии опьянения.

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