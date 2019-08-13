Пьяная женщина-водитель без прав погибла в ДТП в Астраханской области

В Лиманском районе Астраханской области перевернулась легковая иномарка. Погибла женщина-водитель, у которой не было прав. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Авария произошла в воскресенье, 11 августа, на автодороге Астрахань – Кочубей – Кизляр – Махачкала. Автомобиль Opel Astra под управлением 39-летней женщины перевернулся. Водитель от полученных травм скончалась на месте, пишет «Астрахань-24».

Выяснилось, что погибшая не имела прав на вождение транспортом. В момент аварии она была пьяна, а автомобиль принадлежал ее знакомому, который находился на пассажирском месте. Он был пристегнут ремнем безопасности и не пострадал.

Владелец иномарки будет привлечен к административной ответственности за передачу управления машиной лицу без прав и в состоянии опьянения.