Один человек погиб и двое пострадали в ДТП с грузовиком в Оренбуржье

В Соль-Илецком городском округе (Оренбургская область) столкнулись Kia Ceed и грузовик. Погиб один человек, еще двое получили травмы. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

На 62-м км трассы Казань–Оренбург–Акбулак — граница с Республикой Казахстан столкнулись «КамАЗ» и Kia Ceed. По предварительным данным, легковушка от удара съехала в кювет и опрокинулась, пишет РИА «Оренбуржье».

В результате дорожно-транспортного происшествия 38-летний водитель иномарки скончался на месте до приезда скорой помощи. Двое пассажиров 28 и 32 лет были доставлены в больницу с различными травмами.

В МВД отметили, что по факту произошедшего организована проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.