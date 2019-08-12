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Водителю грузовика вынесли приговор за смертельный наезд в Липецке

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Правобережный районный суд Липецка вынес приговор 33-летнему водителю грузовика, который на скорости 5 км/ч наехал на женщину. От полученных травм пострадавшая скончалась в течение часа.

Авария произошла 15 апреля 2019 года во дворе дома на улице Ушинского. Фургон «ГАЗ», двигаясь задним ходом, наехал на 55-летнюю женщину. Экспертиза установила, что скорость машины не превышала 5 км/ч, пишет GOROD48.

Пострадавшая получила переломы ребер и грудных позвонков, костей таза, внутренние кровоизлияния. В течение часа она скончалась.

Водитель признал свою вину и добровольно возвестил потерпевшим ущерб и моральный вред. Суд признал его виновным по ч. 3 ст. 264 УК РФ и приговорил к полутора годам лишения свободы условно, а также на два года лишил прав управления транспортом.

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