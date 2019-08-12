Два человека погибли и двое пострадали в ДТП в Рязанской области

В Путятинском районе Рязанской области микроавтобус Mercedes-Benz попал в ДТП. Погибли два человека, еще двое были госпитализированы. Об этом сообщает сайт регионального УМВД.

Авария произошла в ночь на понедельник, 12 августа, на 333-м км автодороги М-5 «Урал». Микроавтобус Mercedes-Benz под управлением 26-летнего водителя съехал в кювет, где опрокинулся, пишет РИА «7инфо».

В результате дорожно-транспортного происшествия погибли два пассажира 19 и 26 лет. Еще двое пассажиров 31 и 30 лет получили травмы и были госпитализированы.

Известно, что микроавтобус был не рейсовый и направлялся в сторону Москвы. В салоне находилось пять человек. По факту аварии организована проверка.