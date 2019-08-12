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Два человека погибли в массовом ДТП на трассе «Дон» под Воронежем

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Два человека погибли, еще трое пострадали при столкновении трех автомобилей и мотоцикла на федеральной трассе М-4 «Дон» в Воронежской области. Об этом 11 августа сообщили в УМВД региона.

ДТП произошло в Павловском районе на 653-м км около 20:00.

«Столкнулись автомобили ВАЗ-2112, Volkswagen Jetta, Datsun on-DO и мотоцикл Honda. Погибли водители мотоцикла и отечественного автомобиля. Три человека получили телесные повреждения различной степени тяжести», — приводит сообщение «РИА Новости».

На месте происшествия работают следователи и сотрудники ГАИ. Устанавливаются все обстоятельства происшествия и личности погибших.

Ранее сообщалось, что пять человек погибли в крупном ДТП в Подмосковье.

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