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Пять человек погибли в крупном ДТП в Подмосковье

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Фото: РЕН ТВ
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ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля произошло на 159-м км Рижского шоссе в воскресенье, 11 августа. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

В результате аварии погибли пять человек, в том числе двое детей. Еще восемь человек, среди которых один ребенок, получили травмы различной степени тяжести, уточняет «РИА Новости» со ссылкой на региональное управление МВД.

По предварительным данным, причиной ДТП стало нарушение ПДД одним из участников движения. Виновником аварии может являться водитель грузовика, который столкнулся с легковушкой, отмечает «Газета.ру».

Ранее 11 августа сообщалось, что на Украине в дорожной аварии погибла балерина Светлана Исакова. Артистка возвращалась с супругом из отпуска, проведенного в Италии. По дороге из Борисполя в Харьков маршрутка, в которой находилась пара, попала в ДТП. Исакова умерла в полтавской больнице от полученных травм.

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