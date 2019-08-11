В ДТП погибла известная украинская балерина

На Украине в ДТП погибла балерина Светлана Исакова. Об этом в Facebook в воскресенье, 11 августа, написал генеральный директор Харьковского национального академического театра оперы и балета имени Лысенко Олег Орищенко.

По его словам, танцовщица возвращалась с супругом из отпуска, проведенного в Италии. По дороге из Борисполя в Харьков маршрутка, в которой находилась пара, попала в ДТП. Исакова умерла в полтавской больнице от полученных травм.

«Ее жизнь оборвалась на 31-м году жизни. Мы приносим соболезнования родным и близким», — написал директор театра в соцсети. О месте и дате прощания и похорон с балериной станет известно в понедельник.

На сайте театра также опубликован некролог.

Светлана Исакова была ведущей солисткой Харьковского национального академического театра оперы и балета имени Лысенко. Она, в частности, известна зрителям по ролям Мачехи и одной из сестер в балете «Золушка», пишет «Страна.ua».