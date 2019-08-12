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Три человека погибли в ДТП с грузовиком в Кемеровской области

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Три человека погибли, еще трое пострадали в ДТП с грузовиком в Кемеровской области. Об этом в понедельник, 12 августа, сообщили в ГУ МВД по региону.

Столкновение Toyota Corolla и грузовика Mitsubishi Canter произошло накануне, около 22:00 по местному времени (18:00 мск). По предварительной информации, легковой автомобиль ехал от поселка Калининской в Мариинск, когда допустил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком. «В результате автоаварии погибли водитель Toyota и два его пассажира», — говорится в сообщении на сайте полиции.

В больнице с травмами оказались три пассажира грузовика, среди которых 4-летний ребенок. Полицейские начали проверку и устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Накануне ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля произошло на 159-м км Рижского шоссе под Москвой. В результате аварии погибли пять человек.

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