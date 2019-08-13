Мотоциклист погиб при столкновении с «Окой» в Брянской области

В Брасовском районе Брянской области мотоцикл ИЖ-5 столкнулся с «Окой». Байкер погиб на месте. Об этом сообщает УГИБДД по региону.

Авария произошла вечером в понедельник, 12 августа, на 36-м км трассы Суземка – Трубчевск – Холмецкий Хутор. По предварительной информации, мотоцикл ИЖ-5 под управлением 22-летнего водителя выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной ВАЗ-11113 («Ока»), пишет NASHBRYANSK.RU.

В результате дорожно-транспортного происшествия мотоциклист получил различные травмы, от которых скончался на месте. Водитель легковушки был госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

В конце июля сообщалось о том, что в первом полугодии 2019 года количество аварий на дорогах в Брянской области сократилось.