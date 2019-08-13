Прямой эфир

Мотоциклист погиб при столкновении с «Окой» в Брянской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Брасовском районе Брянской области мотоцикл ИЖ-5 столкнулся с «Окой». Байкер погиб на месте. Об этом сообщает УГИБДД по региону.

Авария произошла вечером в понедельник, 12 августа, на 36-м км трассы Суземка – Трубчевск – Холмецкий Хутор. По предварительной информации, мотоцикл ИЖ-5 под управлением 22-летнего водителя выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной ВАЗ-11113 («Ока»), пишет NASHBRYANSK.RU.

В результате дорожно-транспортного происшествия мотоциклист получил различные травмы, от которых скончался на месте. Водитель легковушки был госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

В конце июля сообщалось о том, что в первом полугодии 2019 года количество аварий на дорогах в Брянской области сократилось.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Грузовик врезался в электроопору и автобус в Брянской области
Водитель грузовика погиб в ДТП в Брянской области

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017