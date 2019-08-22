19-летний лихач на Mercedes насмерть сбил женщину и попал на видео

В Москве лихач на автомобиле Mercedes насмерть сбил пожилую женщину. Инцидент, который произошел 17 августа на Песчаной улице, попал в объектив камеры наблюдения.

На видео, которое в четверг, 22 августа, опубликовал канал РЕН ТВ, запечатлено, как женщина оглядывается по сторонам и начинает переходить дорогу недалеко от «зебры». В этот момент появляется автомобиль, движущийся на высокой скорости, сбивает ее и протаскивает по дороге.

Очевидец рассказал журналистам, что водитель заметил женщину и начал тормозить слишком поздно. Автомобиль, по его словам, ехал со скоростью выше 100 км/ч. Собеседник телеканала отметил, что за рулем иномарки сидел 19-летний Бэнн Дайман, сын бизнесмена Давида Даймана.

Журналистам удалось связаться с матерью молодого человека. Она попросила не беспокоить сына, поскольку из-за произошедшего он испытал стресс и очень переживает. Она добавила, что ее семья поддерживает контакт с родными сбитой женщины.

16 августа сообщалось о смертельном ДТП, которое произошло в Дагестане. Там блогер Махмуд Иманалиев насмерть сбил юношу. Выяснилось, что любитель опасной езды привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД 26 раз.