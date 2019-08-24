Названа причина ДТП с тремя погибшими под Волгоградом

Причиной ДТП под Волгоградом, в результате которого погиб ребенок и двое взрослых, стал выезд одного из автомобилей на встречную полосу. Об этом в субботу, 24 августа, ТАСС сообщили в ГИБДД.

В ночь на субботу на трассе «Каспий» водитель машины Hyundai Solaris выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом, который направлялся из Москвы в Жирновск и перевозил 26 человек. В результате случившегося погибли водитель и двое пассажиров иномарки, среди которых был семилетний ребенок.

Еще двое пассажиров Hyundai госпитализированы с травмами.

Ранее в субботу сообщалось, что двое пострадавших пассажиров иномарки — женщина и ребенок — находятся в реанимации с множественными повреждениями, включая черепно-мозговые травмы и переломы.