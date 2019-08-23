За помощью медиков после ижевского ДТП обратились 24 человека

Количество людей, обратившихся за медицинской помощью в Ижевске после ДТП с участием автобуса, возросло до 24. Об этом 23 августа ТАСС сообщили в управлении ГИБДД по Удмуртии.

«За медицинской помощью обратились 24 человека. Угрозы жизни ни у кого нет на сегодняшний момент. Готовят к госпитализации трех человек», — рассказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось о 17 людях, доставленных в больницу в результате аварии.

Инцидент произошел в Ижевске в этот же день — водитель автобуса «НефАЗ», следовавшего по городскому маршруту № 21, врезался в опору наземного трубопровода. По уточнению госавтоинспекции, в салоне находились около 30 человек.