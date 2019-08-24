Автобус и иномарка столкнулись в Волгоградской области

ДТП с участием автомобиля Hyundai Solaris и автобуса на трассе в Новоаннинском районе Волгоградской области унесло жизни трех человек. Об этом сообщило ТАСС в субботу, 24 августа, со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

«В легковом автомобиле находились пять человек, из них двое детей. Погибли двое мужчин и ребенок, госпитализированы женщина и второй ребенок», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавшие находятся в реанимации. У них множественные травмы, в том числе черепно-мозговые и переломы.

8 августа в Волгоградской области лоб в лоб столкнулись две иномарки. На месте скончалась 16-летняя пассажирка, по пути в больницу скончался один из водителей, в больнице умер 25-летний пассажир.