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Внук экс-главы Коми найден мертвым с изрезанными руками

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Внук бывшего главы Коми Юрия Спиридонова найден мертвым в элитном коттеджном поселке Одинцовского района Московской области.

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Тело 32-летнего мужчины в воскресенье, 25 августа, обнаружила домработница, которая вместе со своим сыном пришла убраться во дворе. По словам очевидицы, она увидела красную лужу и подумала, что мужчина разлил варенье.

«Потом я увидела на полу трусы, полотенце и халат хозяина. Из-за стола виднелось тело Федора», — сказала женщина, ее слова приводит РЕН ТВ.

Испугавшись, домработница позвала сына. Они увидели, что у внука экс-главы Коми изрезаны руки.

Как рассказала уборщица, последний раз она видела погибшего утром в этот же день. Мужчина сам приготовил завтрак, а также сказал ей, что всю прошедшую ночь просидел за компьютером, выполняя творческое задание.

Домработница отметила, что умерший по своей натуре был нелюдимым и старался находиться в уединении. Помимо этого, известно, что он проживал в коттедже вместе с отчимом и удаленно работал замдиректора по развитию в коммерческом кооперативе по выдаче займов в Сыктывкаре, который возглавляет его бабушка и вдова деда.

Ранее в августе сообщалось, что в Калужской области наркомана подозревают в убийстве 92-летнего ветерана. По версии следователей, пожилому мужчине нанесли не менее 10 ударов.

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