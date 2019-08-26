17-летнюю чеченку заподозрили в убийстве матери и сестры

Несовершеннолетнюю жительницу Чечни подозревают в убийстве матери и старшей сестры, сообщает следственное управление СКР по региону в понедельник, 26 августа.

Трагедия произошла в станице Гребенская Шелковского района. По данным следователей, 17-летняя девушка проживала с убитыми в частном доме и на протяжении длительного времени испытывала неприязнь к сестре.

23 августа около трех часов ночи злоумышленница несколько раз ударила ножом 27-летнюю сестру, а потом и 53-летнюю мать, которая пыталась заступиться за старшую дочь. Женщины скончались на месте от полученных травм.

Сейчас проводятся необходимые следственные действия. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух или более лиц».

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Подозреваемой назначена судебно-психиатрическая экспертиза.

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