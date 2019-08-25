В Мексике убили журналиста

В Мексике нашли мертвым журналиста Невита Кондес Харамильо, который возглавлял новостной интернет-портал Observatorio del Sur («Обсерваторио дель сур»). Об этом 25 августа сообщает ТАСС.

Отмечается, что на его теле, которое обнаружили в районе Техупилько, было несколько колотых ранений.

Правоохранительные органы приступили к расследованию всех обстоятельств случившегося. Информации о возможных мотивах нападения на Харамильо пока нет.

31 июля сообщалось, что в мексиканском штате Морелос убили журналиста Рохелио Баррагана. Мужчину обнаружили в багажнике автомобиля. Барраган был главой новостного портала Guerrero al Instante в штате Герреро.