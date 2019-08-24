Прямой эфир

Неизвестные зарезали священника в мексиканской церкви

0
Фото: noticieros.televisa.com
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В мексиканском штате Тамаулипас на северо-востоке страны неизвестные в церкви зарезали священника. Об этом 23 августа сообщил местный телеканал Televisa.

По имеющейся информации, мужчину доставили в больницу с множеством ножевых ранений, однако врачам не удалось его спасти.

«С глубокой скорбью уведомляем о гибели <...> Хосе Мартина Гусмана Веги, к расследованию которой уже приступили компетентные органы», — написал в своем Twitter епископ Матамороса Эухенио Лира.

На данный момент неизвестно, из-за чего злоумышленники убили священнослужителя.

10 августа стало известно, что в Мексике на мосту расчленили и повесили участников наркокартеля. Девять человек были повешены на мосту, семь тел лежали на дороге и еще три недалеко от трассы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В бразильском ночном клубе застрелили пять человек
В Мексике неизвестные убили главу новостного портала

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019