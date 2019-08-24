Неизвестные зарезали священника в мексиканской церкви

В мексиканском штате Тамаулипас на северо-востоке страны неизвестные в церкви зарезали священника. Об этом 23 августа сообщил местный телеканал Televisa.

По имеющейся информации, мужчину доставили в больницу с множеством ножевых ранений, однако врачам не удалось его спасти.

«С глубокой скорбью уведомляем о гибели <...> Хосе Мартина Гусмана Веги, к расследованию которой уже приступили компетентные органы», — написал в своем Twitter епископ Матамороса Эухенио Лира.

На данный момент неизвестно, из-за чего злоумышленники убили священнослужителя.

10 августа стало известно, что в Мексике на мосту расчленили и повесили участников наркокартеля. Девять человек были повешены на мосту, семь тел лежали на дороге и еще три недалеко от трассы.