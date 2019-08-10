В Мексике на мосту расчленили и повесили участников наркокартеля

Мексиканская полиция в нескольких местах города Уруапан обнаружила висящие и расчлененные тела. Об этом 9 августа сообщило агентство Associated Press.

По имеющейся информации, девять человек были повешены на мосту, семь тел лежали на дороге и еще три недалеко от трассы.

Полицейские отметили, что среди всех жертв была одна женщина. Скорее всего, убийство совершили соперники жертв, которые состояли в одном из наркокартелей. Таким образом они хотели запугать власти и конкурентов.

В 2017 году злоумышленники в Мексике лишили жизни 31,1 тыс. человек. При этом около трети всех случаев (32%) произошли в штатах Мехико, Герреро, Гуанахуато и Чиуауа. Чаще всего к гибели людей были причастны организованные преступные группировки и наркокартели.