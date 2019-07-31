Прямой эфир

В Мексике неизвестные убили главу новостного портала

0
Фото: TAСС/ZUMA
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Журналиста Рохелио Баррагана убили в мексиканском штате Морелос, его тело было обнаружено в багажнике автомобиля. Об этом 30 июля сообщает газета Universal со ссылкой на представителей прокуратуры Мексики.

Барраган был главой новостного портала Guerrero al Instante в штате Герреро, но автомобиль с его телом нашли в соседнем, в муниципалитете Сакатепек, 30 июля. У журналиста были обнаружены ушибы на лице и черепно-мозговая травма. Убитого мужчину опознала его мать.

13 июня сообщалось, что с начала 2019 года в Мексике были убиты восемь журналистов, а в январе стало известно, что более 33,34 тыс. человек стали жертвами умышленных убийств в стране в 2018 году.

В 2017 году злоумышленники в Мексике лишили жизни 31,1 тыс. человек. При этом около трети всех случаев (32%) произошли в штатах Мехико, Герреро, Гуанахуато и Чиуауа. Чаще всего к гибели людей были причастны организованные преступные группировки и наркокартели.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Мексике убили 20-летнего футболиста
Власти США потребовали изъять у наркобарона Коротышки $12,7 млрд

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017