В Мексике неизвестные убили главу новостного портала

Журналиста Рохелио Баррагана убили в мексиканском штате Морелос, его тело было обнаружено в багажнике автомобиля. Об этом 30 июля сообщает газета Universal со ссылкой на представителей прокуратуры Мексики.

Барраган был главой новостного портала Guerrero al Instante в штате Герреро, но автомобиль с его телом нашли в соседнем, в муниципалитете Сакатепек, 30 июля. У журналиста были обнаружены ушибы на лице и черепно-мозговая травма. Убитого мужчину опознала его мать.

13 июня сообщалось, что с начала 2019 года в Мексике были убиты восемь журналистов, а в январе стало известно, что более 33,34 тыс. человек стали жертвами умышленных убийств в стране в 2018 году.

В 2017 году злоумышленники в Мексике лишили жизни 31,1 тыс. человек. При этом около трети всех случаев (32%) произошли в штатах Мехико, Герреро, Гуанахуато и Чиуауа. Чаще всего к гибели людей были причастны организованные преступные группировки и наркокартели.