В Мексике убили 20-летнего футболиста

Игрок молодежной команды мексиканского ФК «Дорадос де Синалоа» Мирша Франсиско Эррера Гастелум был убит при нападении. Об этом сообщила пресс-служба команды.

ЧП произошло 16 июля в Кульякане. Известно, что 20-летний футболист ушел с тренировки, после чего сотрудники одной из местных больниц сообщили в клуб о нападении на игрока.

Как пишет «РИА Новости» со ссылкой на местные СМИ, четверо неизвестных напали на спортсмена в ресторане, однако не уточняется, были ли это преступники или имел место конфликт со смертельным исходом. Известно, что футболист получил ножевое ранение и скончался по пути в больницу, пишет «Газета.ру».

Футболист играл в «Дорадос» на позиции левого защитника в течение пяти лет. В 2018–2019 годах тренером основной команды был аргентинец Диего Марадона, пишет RT.