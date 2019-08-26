Житель Сочи получил 22 года колонии за изнасилование и убийство падчерицы

Краснодарский суд приговорил к 22 годам колонии строгого режима азербайджанца, который изнасиловал и убил пятилетнюю дочь своей сожительницы в Сочи. Об этом сообщает следственное управление СК по Краснодарскому краю в понедельник, 26 августа.

Также преступника лишили права работать в учреждениях, занимающихся воспитанием детей и подростков сроком на 10 лет. Приговор уже вступил в силу.

Преступление было совершено в марте 2018 года на улице Главной села Бестужево Адлерского района. Следствие установило, что в ночь на 13 марта 30-летний мужчина находился дома вместе с дочерью сожительницы, мать девочки в этой время была в больнице.

Злоумышленник воспользовался беспомощным состоянием падчерицы и изнасиловал ее. После этого он нанес ей как минимум три удара руками в живот и грудную клетку, а затем ушел спать. Утром азербайджанец обнаружил, что пострадавшая мертва, после чего уложил ее тело в сумку, вынес на берег реки и засыпал камнями.

Далее мужчина рассказал соседям, что ребенок якобы пропал, и стал создавать видимость поисков. Через некоторое время преступник перестал выходить на связь, а соседи сообщили о пропаже девочки правоохранителям. Насильника задержали в одном из хостелов в Адлерском районе. Судмедэкспертиза пришла к выводу, что ребенок умер из-за тупой травмы живота.

Ранее в августе сообщалось, что в Саранске мужчина пытался сбросить с балкона свою пятимесячную дочь. Возбуждено уголовное дело.