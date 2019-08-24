В Калужской области наркомана подозревают в убийстве 92-летнего ветерана

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в убийстве ветерана в городе Малоярославец Калужской области, сообщает областное управление СК в субботу, 24 августа. Им оказался 34-летний местный житель.

Тело 92-летнего участника Великой Отечественной войны с повреждениями в области головы и туловища обнаружили в его квартире. По версии следователей, мужчине нанесли не менее 10 ударов.

Правоохранители полагают, что подозреваемый является наркоманом и убил ветерана, чтобы завладеть его деньгами. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Злоумышленника уже допросили, следствие инициирует вопрос о заключении его под стражу.

В ходе осмотра места преступления были изъяты вещественные доказательства, по делу назначены необходимые экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.

В январе 2019 года в Ставропольском крае злоумышленники убили 97-летнюю женщину-ветерана, забрав 20 тыс. рублей. Губернатор региона Владимир Владимиров, комментируя случившееся, назвал убийц нелюдями и заявил, что их жестокость и цинизм «не поддаются пониманию».