Пытавшийся сбросить дочь с балкона житель Саранска арестован на два месяца

Мужчину, пытавшегося сбросить с балкона пятимесячную дочь, арестовали на два месяца. Об этом в среду, 21 августа, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Октябрьский районный суд Саранска.

По решению суда, мужчина останется в СИЗО до 18 октября включительно.

«Судья учла многочисленные судимости задержанного, а также отрицательные характеристики с места жительства и то, что за последний год он неоднократно совершал административные правонарушения», — сообщили информагентству в суде.

20 августа в отношении 37-летнего жителя Саранская было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

19 августа нетрезвый мужчина вышел на балкон с дочерью на руках и стал грозить, что сбросит ее вниз с высоты третьего этажа. На место событий прибыли полицейские и спасатели. Участковый уполномоченный сумел через окно соседней квартиры забраться на балкон, где стоял мужчина, и толкнул его внутрь. Спасенную девочку передали медикам.

Правительство Мордовии приняло решение наградить спасших полицейских и сотрудников МЧС.