Спасших младенца в Саранске представят к наградам Мордовии

Сотрудников МЧС и полиции, спасших ребенка, которого пытались сбросить с балкона в Саранске, наградят. Об этом говорится на сайте правительства Мордовии 21 августа.

«Я считаю, что эти люди — не только выполнили свой служебный долг, но и по-человечески поступили, как настоящие герои! Спасибо ребятам за то, что, попав в сложную и опасную ситуацию, они проявили все лучшие качества сотрудников внутренних дел и МЧС, повели себя как настоящие мужчины. Они — гордость нашей республики», — приводятся слова главы республики Владимира Волкова.

Лейтенанта полиции, участкового уполномоченного Василия Мартынова наградят орденом Славы III степени, а старшего сержанта полиции, полицейского Виктора Ковальчука и подполковника внутренней службы, замначальника службы пожаротушения пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС РФ по республике Руслана Алукаева — медалью «За заслуги перед Республикой Мордовия».

Награждение состоится в День государственного флага России, 22 августа, в ходе праздничных мероприятий.

Инцидент в Саранске произошел 19 августа. Нетрезвый мужчина, стоя на балконе квартиры на третьем этаже, держал на вытянутых руках собственную пятимесячную дочь и грозился сбросить ее. Чтобы спасти младенца, Мартынов пробрался по карнизу к балкону и втолкнул 37-летнего мужчину внутрь. Тот попытался помешать полицейскому и ударил его.

Ребенка передали медикам. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Предположительно, происшествию предшествовала ссора с мамой малышки.