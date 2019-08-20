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В Саранске возбудили дело после попытки мужчины сбросить дочь с балкона

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Фото: vk.com/Радио Мордовии
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В Саранске возбудили уголовное дело в отношении мужчины, подозреваемого в покушении на убийство собственной дочери. Нетрезвый отец пытался сбросить пятимесячную девочку с балкона квартиры на третьем этаже, сообщили в управлении Следственного комитета по Республике Мордовия.

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Инцидент произошел 19 августа в Саранске. На видео спасения девочки запечатлено, как участковый по карнизу пробрался к балкону, на котором стоял 37-летний отец с ребенком, и толкнул мужчину внутрь помещения. Тот пытался помешать полицейскому и ударил его. Этому действию следствие также даст оценку.

Спасенного ребенка передали медицинским работникам, его жизни и здоровью ничто не угрожает.

Следователи в данный момент выясняют, что толкнуло мужчину на такие действия. Одна из возможных причин — ссора с матерью младенца. По данным «Инфо-РМ», перед тем как выйти с девочкой на балкон, мужчина разгромил квартиру.

Расследование уголовного дела продолжается. Решается вопрос о мере пресечения для подозреваемого.

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