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Художника Шилова наградили медалью СВР за портрет разведчика Короткова

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Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
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Директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин наградил медалью советского и российского художника-портретиста Александра Шилова за портрет участника Курской битвы и ветерана Великой Отечественной войны, разведчика Виталия Короткова. Об этом 20 августа сообщает корреспондент ТАСС.

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На открытии выставки в галерее художника Нарышкин презентовал портрет Короткова и вручил медаль СВР Шилову, написавшему работу.

«Мы с большим уважением относимся к вам, вашим заслугам. Вы являетесь примером и образцом для действующих сотрудников Службы внешней разведки, особенно для молодежи, и наряду с большим количеством государственных наград портрет кисти Александра Шилова является подтверждением ваших заслуг перед Отечеством», — сказал Нарышкин, обращаясь к Короткову.

Директор СВР отметил, что своей работой разведчик десятилетиями обеспечивал безопасность страны, а Шилов добавил, что Коротков исполняет «самый священный долг».

Коротков назвал работу Шилова величайшим событием и сообщил, что никогда не мог представить свой портрет висящим вместе с изображениями выдающихся российских разведчиков. Ветеран поблагодарил Шилова и Нарышкина за оценку своего труда и сообщил, что может считать себя «самым счастливым человеком».

Виталий Коротков пошел добровольцем на фронт в 1943 году, принял участие в битве на Курской дуге, освобождал города и села, воевал в Европе и на Дальнем Востоке до самого завершения Второй мировой войны. В 1951 году Коротков пришел в разведку, где прослужил 40 лет. После ухода с поста он занялся созданием организации ветеранов разведки и на данный момент более 20 лет сотрудничает с пресс-бюро СВР.

Портрет кисти Шилова стал шестым в экспозиции «Они сражались за Родину». Помимо Короткова, туда вошли Герой России Алексей Ботян, супруги-разведчики Геворк и Гоар Вартанян, участник Великой Отечественной войны и почетный сотрудник органов госбезопасности РФ Иван Евдотьев, британец Ким Филби, почти 30 лет проработавший на советскую разведку и ветеран СВР Джордж Блейк.

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