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Волгоградские ветераны войны получили жилье в канун Дня Победы

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В Волгограде ветераны Великой Отечественной войны, которые в 2019 году получили гарантийные письма о выплатах для покупки жилья, получили квартиры в канун Дня Победы. В общей сложности новоселье отметили 22 ветерана, все нуждавшиеся в улучшении жилищных условий.

ИА «НовостиВолгограда.Ру» уточняет, что льготами воспользовались пятеро непосредственных участников войны и 17 вдов фронтовиков. Перед оформлением сделок с недвижимостью все документы прошли экспертизу. Как сообщили в пресс-службе региональной администрации, это необходимо было для того, чтобы не допустить нарушения прав ветеранов.

Размер социальной выплаты ветеранам для льготной покупки жилья составляет более 1,1 млн рублей. В Волгоградской области на данный момент обеспечены жильем около 2 тыс. участников ВОВ и вдов погибших. Общий объем финансирования на эти цели составил 2,5 млрд рублей.

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