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В Таджикистане каждому ветерану выделят $1 тыс.

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Каждый ветеран Великой Отечественной войны получит в Таджикистане 5 тыс. сомони (более $1 тыс.). Распоряжение об этом в преддверии 74-й годовщины Победы подписал президент страны Эмомали Рахмон.

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Как сообщает во вторник, 7 мая, ТАСС со ссылкой на источник, эта помощь оказывается только от имени президента. «Каждый регион также оказывает помощь от имени местных властей», — добавил он, не приведя конкретных сумм.

В настоящее время в Таджикистане проживают 244 ветерана, самому молодому из них 93 года.

Ранее во вторник стало известно, что россияне лично поздравят одиноких ветеранов с Днем Победы. Акцию «Спасибо за Победу скажем делом!» по поиску волонтеров для поддержки ветеранов и свидетелей Великой Отечественной войны запустил сервис объявлений «Юла» совместно с благотворительным фондом помощи пожилым людям и инвалидам «Старость в радость».

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