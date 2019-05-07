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Россияне лично поздравят одиноких ветеранов с Днем Победы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Сервис объявлений «Юла» совместно с благотворительным фондом помощи пожилым людям и инвалидам «Старость в радость» запустили акцию «Спасибо за Победу скажем делом!» по поиску волонтеров для поддержки ветеранов и свидетелей Великой Отечественной войны. Об этом во вторник, 7 мая, сообщили «Известиям» в пресс-службе.

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В рамках акции фонд ищет добровольцев, которые готовы проведать одиноких пожилых людей в праздник.

«Для ветеранов, живущих в домах престарелых, лучший подарок в этот день — простое человеческое внимание. Ценность общения и поддержки, объятий и смеха в этот день возрастает в сотни раз», — подчеркнула программный директор фонда «Старость в радость» Алла Романовская.

Встречи с подопечными фонда в рамках акции пройдут в более чем 30 городах России — от Москвы до Хабаровского края. Акция начнется 7 мая и продлится до конца месяца.

Ранее во вторник, согласно опросу ВЦИОМа, стало известно, что около половины жителей России (48%) в День Победы, 9 мая, намерены участвовать в праздничных торжествах.

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