Названо число живых участников ВОВ

В России по состоянию на начало апреля проживает 1,28 млн инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны, приравненных к ним лиц и членов семей погибших в боевых действиях. Такие цифры приводит Минтруд, ссылаясь на данные Пенсионного фонда.

Больше всего в живых осталось тружеников тыла — более 760 тыс. человек, меньше всего — бывших совершеннолетних узников нацистов (144 человека).

Непосредственно ветеранов и инвалидов ВОВ, а также лиц, работавших на объектах противовоздушной обороны, насчитывается 75 495 человек. Жителей блокадного Ленинграда — 96 323 человека, бывших узников фашизма, не достигших в то время 18 лет, — 103 715 человек. Вдов участников войны — 240 352 человека.

Как отмечает Минтруд, в 2019 году общий размер пенсии, ежемесячных денежных выплат и дополнительного материального обеспечения составляет до 43,5 тыс. рублей. Это почти в пять раз выше прожиточного минимума пенсионера.

25 апреля президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому ко Дню Победы устанавливается ежегодная денежная выплата в размере 10 тыс. рублей некоторым категориям граждан. Так, начиная с 2019 года эту выплату будут получать россияне, являющиеся инвалидами и участниками Великой Отечественной войны (ВОВ).