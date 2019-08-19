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Брошенную в кафе на Кубани девочку бабушка забрала в Адыгею

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Фото: пресс-служба СК РФ по Краснодарскому краю/kuban.sledcom.ru
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Девочку, брошенною матерью в кафе в Краснодарском крае, забрала к себе бабушка. Сейчас ребенок находится у нее дома в Адыгее, сообщили в понедельник, 19 августа, в краевом управлении Следственного комитета России.

Следователи навестили девочку и ее бабушку с подарками и пообещали в случае необходимости оказать помощь. Представители ведомства заверили, что продолжат следить за судьбой ребенка.

12 августа сообщалось, что в кафе кубанского города Белореченска женщина оставила четырехлетнюю дочь. У ребенка обнаружили записку, в которой мать попросила найти дочери новых родителей. Девочку доставили в больницу.

Вскоре правоохранители установили личность матери — ею оказалась 35-летняя жительница Адыгеи, которая имеет еще двоих детей от второго брака. Женщина раньше не привлекалась к уголовной или административной ответственности, ее семья не стоит на учете в органах соцзащиты, хотя и имеет материальные трудности.

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