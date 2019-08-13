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На Кубани женщина бросила дочь в кафе с запиской

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Фото: соцсети
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В Белореченске (Краснодарский край) женщина бросила в кафе своего ребенка, оставив с ним пакет с вещами и записку с просьбой отдать девочку «новым маме и папе».

По данным сайта телеканала РЕН ТВ, инцидент произошел 12 августа. Женщина вместе с четырехлетним ребенком пришла в кафе «Сицилия», оставила дочь в игровой комнате, а пакет с вещами девочки и едой — за одним из столиков. Сказав официанту, что ей нужно ненадолго спуститься вниз, женщина покинула заведение.

Официанты забили тревогу через полчаса и вызвали правоохранителей. У девочки нашли записку с ее именем и возрастом, а также текстом: «Не отдавайте в детсад «Малютка» и другие, а примите меня к новым маме и папе».

Полицейским удалось найти мать девочки. Ею оказалась 35-летняя жительница Адыгеи. Женщина состоит в браке с жителем Нджамена Республики Чад, с которым они воспитывают двоих совместных детей и еще одного ребенка от другого мужчины. Именно дочь от официального брака женщина и оставила в кафе.

По данным сайта kp.ru, отец семейства вернулся на родину и финансовой помощи не оказывает. Семья находится в тяжелом материальном положении, но не состоит на учете. Женщина ранее не привлекалась ни к административной, ни к уголовной ответственности.

На данный момент ребенок находится в детском отделении местной больницы, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

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