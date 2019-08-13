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Врачи в Подмосковье спасли новорожденного весом 610 г

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Фото: Министерство здравоохранения Московской области
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Врачи Коломенского перинатального центра спасли новорожденного весом 610 г. Об этом 13 августа сообщается на сайте регионального Минздрава.

Отмечается, что мать ребенка родила девочку на 23-й неделе беременности, состояние младенца оценивалось как тяжелое. Специалисты разработали комплексную программу лечения и реабилитации, которая заняла четыре месяца. По словам и.о. главврача центра Игоря Хазова, в нее вошла медикаментозная терапия, физиолечение, курсы массажа, гидротерапия, в результате чего многие диагнозы остались позади, сообщает телеканал «360». В настоящее время девочке 11 месяцев, она уже может самостоятельно сидеть и вставать около опоры.

Как подчеркнула министр здравоохранения Московской области Татьяна Мухтасарова, недоношенность не является приговором, важно вовремя начать динамическое наблюдение и работу по реабилитации малыша, что способствует полноценному развитию. Министр добавила, что в регионе работает сеть перинатальных центров, где оказывается помощь самого высокого уровня: в Балашихе, Коломне, Видном, Наро-Фоминске, Щелкове, Люберцах. Благодаря врачам центров удается выхаживать недоношенных детей с экстремально низкой массой тела — от 500 г.

10 июля сообщалось, что врачи в Тюмени выходили младенца весом около 600 г.

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