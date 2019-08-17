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Россиянка оставила новорожденного у входа в храм и скрылась

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Фото: youtube.com
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В Воронеже правоохранители разыскивают женщину, оставившую младенца перед входом в Благовещенский кафедральный собор. Об этом в пятницу, 16 августа, сообщил телеканал РЕН ТВ.

По его данным, инцидент произошел двумя днями ранее, 14 августа. На видеозаписи, опубликованной пресс-службой управления МВД по региону, видно, как женщина подходит к собору, оставляет ребенка, а затем уходит.

Матери младенца примерно 30–35 лет, у нее темные волосы, невысокий рост.

В декабре сообщалось, что 21-летней жительнице Пскова предъявили обвинение в попытке продать новорожденную дочь. В отношении девушки возбудили дело о «торговле людьми».

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