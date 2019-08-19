Прямой эфир

Мать избитой в Ингушетии девочки назвала причины издевательств

0
Фото: Depositphotos
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мать избитой в Ингушетии девочки Аиши рассказала, почему являвшаяся опекуном тетя могла издеваться над ребенком.

Лишняя дочь: трагедия в Ингушетии вновь подняла вопрос о домашнем насилии в России
Пока врачи пытаются спасти маленькую пациентку, следствие вскрывает ужасающие факты жизни ребенка в чужой семье

По словам Лидии Евлоевой, женщина злилась на своего брата — отца девочки.

Лидия отметила, что бывший муж забрал по традиции детей в свою семью. Однако за несколько месяцев до того, как Аиша попала в больницу, он сильно поссорился с сестрой и избил ее. Причиной стал неподобающих вид на похоронах.

«Он рассказал, что избил ее до такой степени, что домой пришлось отправлять на такси — сама ехать не могла. Это все было при Аише. Возможно, Макка обозлилась на него и в отместку решила истязать его ребенка», — цитирует Евлоева «Лента.ру».

Семилетнюю Аишу была госпитализирована в больницу Назрани 4 июля. Врачи обнаружили у ребенка множественные травмы, массивный ожог ягодиц, старые переломы ребер, повреждения обеих рук, компрессионные переломы отдельных позвонков и невылеченный врожденный вывих левого тазобедренного сустава.

Позже ребенка доставили на лечение в Москву.

Несмотря на все усилия врачей часть правой руки девочке пришлось ампутировать.

По подозрению в нанесении побоев была задержана родная тетя девочки. Ей предъявлены обвинения в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

14 августа мать девочки заявила о желании забрать дочку и потребовала купить ей билет в Москву.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Врачи заявили об улучшении состояния избитой девочки из Ингушетии
Лишившейся части руки после побоев девочке из Ингушетии установят протез

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019