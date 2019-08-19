Мать избитой в Ингушетии девочки назвала причины издевательств

Мать избитой в Ингушетии девочки Аиши рассказала, почему являвшаяся опекуном тетя могла издеваться над ребенком.

По словам Лидии Евлоевой, женщина злилась на своего брата — отца девочки.

Лидия отметила, что бывший муж забрал по традиции детей в свою семью. Однако за несколько месяцев до того, как Аиша попала в больницу, он сильно поссорился с сестрой и избил ее. Причиной стал неподобающих вид на похоронах.

«Он рассказал, что избил ее до такой степени, что домой пришлось отправлять на такси — сама ехать не могла. Это все было при Аише. Возможно, Макка обозлилась на него и в отместку решила истязать его ребенка», — цитирует Евлоева «Лента.ру».

Семилетнюю Аишу была госпитализирована в больницу Назрани 4 июля. Врачи обнаружили у ребенка множественные травмы, массивный ожог ягодиц, старые переломы ребер, повреждения обеих рук, компрессионные переломы отдельных позвонков и невылеченный врожденный вывих левого тазобедренного сустава.

Позже ребенка доставили на лечение в Москву.

Несмотря на все усилия врачей часть правой руки девочке пришлось ампутировать.

По подозрению в нанесении побоев была задержана родная тетя девочки. Ей предъявлены обвинения в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

14 августа мать девочки заявила о желании забрать дочку и потребовала купить ей билет в Москву.