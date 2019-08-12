Врачи заявили об улучшении состояния избитой девочки из Ингушетии

Состояние девочки Айши из Ингушетии, которая перенесла несколько операций после жестокого избиения, улучшается. Об этом 12 августа пишет «Интерфакс» со ссылкой на НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.

«С ней постоянно занимаются реабилитологи. Она постепенно начала ходить и сейчас даже бегает», — рассказали в НИИ.

По словам врачей, Айша «разговорчивая, хорошо вступает в контакт». Сейчас девочка проходит сеансы баротерапии, лечение продолжается.

4 июля семилетнюю Айшу привезли в детскую больницу в Назрани с множеством травм. Врачи оценили ее состояние как тяжелое и отправили в Москву в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля, где девочка находится по сей день.

7 августа ей ампутировали часть правой руки — кисть и предплечье. Тогда Рошаль выразил надежду, что после операции врачам удастся установить протез.

По подозрению в нанесении тяжких побоев девочке была задержана ее родная тетя, которая являлась ее опекуном. 12 июля женщине предъявили обвинения в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью малолетнего и взяли под стражу.

По данным Следственного комитета России, ребенок воспитывался в семье женщины без оформления документов, в том числе об установлении опеки.

9 августа Айшу вновь навестила детский омбудсмен Анна Кузнецова. Она отметила положительную разницу в эмоциональном состоянии девочки. Временную опеку над ребенком оформила на себя уполномоченный по правам ребенка в Республике Ингушетия.