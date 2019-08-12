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Врачи заявили об улучшении состояния избитой девочки из Ингушетии

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Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
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Состояние девочки Айши из Ингушетии, которая перенесла несколько операций после жестокого избиения, улучшается. Об этом 12 августа пишет «Интерфакс» со ссылкой на НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.

«С ней постоянно занимаются реабилитологи. Она постепенно начала ходить и сейчас даже бегает», — рассказали в НИИ.

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По словам врачей, Айша «разговорчивая, хорошо вступает в контакт». Сейчас девочка проходит сеансы баротерапии, лечение продолжается.

4 июля семилетнюю Айшу привезли в детскую больницу в Назрани с множеством травм. Врачи оценили ее состояние как тяжелое и отправили в Москву в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля, где девочка находится по сей день.

7 августа ей ампутировали часть правой руки — кисть и предплечье. Тогда Рошаль выразил надежду, что после операции врачам удастся установить протез.

По подозрению в нанесении тяжких побоев девочке была задержана ее родная тетя, которая являлась ее опекуном. 12 июля женщине предъявили обвинения в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью малолетнего и взяли под стражу.

По данным Следственного комитета России, ребенок воспитывался в семье женщины без оформления документов, в том числе об установлении опеки.

9 августа Айшу вновь навестила детский омбудсмен Анна Кузнецова. Она отметила положительную разницу в эмоциональном состоянии девочки. Временную опеку над ребенком оформила на себя уполномоченный по правам ребенка в Республике Ингушетия.

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