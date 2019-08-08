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Лишившейся части руки после побоев девочке из Ингушетии установят протез

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Врачи планируют установить протез семилетней девочке из Ингушетии, которой ампутировали часть правой руки. Об этом в четверг, 8 августа, заявил президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль.

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«Необходимо время, чтобы дальше наблюдать процесс. Это где-то полторы-две недели. Потом будет очень много вопросов с тем, чтобы ей сделать нормальный протез, чтобы она была полноценной девочкой... Я думаю, со временем обязательно будет протез», — приводит его слова «РИА Новости».

Московские врачи 7 августа удалили часть правой руки избитой в Ингушетии семилетней девочке. Была удалена омертвевшая часть руки, включая кисть и предплечье. Ребенка госпитализировали в Ингушетии 4 июля, а на следующий день ее доставили в столичный НИИ.

Врачи выявили у нее массивный ожог ягодиц, старые переломы ребер, повреждения обеих рук, компрессионные переломы отдельных позвонков и невылеченный врожденный вывих левого тазобедренного сустава.

По подозрению в нанесении тяжких побоев была задержана родная тетя девочки, которая являлась ее опекуном.

12 июля женщине предъявили обвинения по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, в отношении малолетнего». Она взята под стражу. Помимо этого СК Ингушетии проверит работу органов опеки.

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