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Избитой девочке из Ингушетии ампутировали часть руки

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Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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Московские врачи 7 августа удалили часть правой руки избитой в Ингушетии семилетней девочке. Об этом сообщили в пресс-службе Научно-исследовательского института (НИИ) неотложной детской хирургии и травматологии.

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«Была удалена омертвевшая часть руки, включая кисть и предплечье. Операция прошла в пределах ожиданий. Лечение продолжается», — цитирует представителя пресс-службы ТАСС.

Семилетняя девочка была госпитализирована в Ингушетии 4 июля, а на следующий день ее доставили в столичный НИИ.

Врачи выявили у нее массивный ожог ягодиц, старые переломы ребер, повреждения обеих рук, компрессионные переломы отдельных позвонков и невылеченный врожденный вывих левого тазобедренного сустава.

По подозрению в нанесении тяжких побоев была задержана родная тетя девочки, которая являлась ее опекуном.

12 июля женщине предъявили обвинения по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, в отношении малолетнего». Она взята под стражу.

Помимо этого СК Ингушетии проверит работу органов опеки.

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